Російська атака розтрощила легендарний ринок "Почайна" в Києві

Росія 30 липня атакувала Оболонський район Києва. Внаслідок ракетних ударів загорілись торгівельні павільйони на ринку "Почайна".

Про це пише Суспільне, яке поспілкувалось із власниками двох крамничок.

Які наслідки атаки на ринок?

Одна з підприємців, що втратили своє майно – Світлана. Вона розповіла, що працювала на ринку понад 20 років. У двох магазинах вона продавала посуд, вінтажні сумки, прикраси та срібло.

За словами жінки, пожежа внаслідок атаки знищила товар, зокрема близько 500 вінтажних сумок, порцеляну, скляний посуд, антикварні речі та прикраси.

Тепер немає нічого і що робити надалі – не знаємо. Ні коштів, ні товару немає. Але головне, що живі-здорові,

– сказала Світлана.

Російська атака на ринок "Почайна" / Фото Суспільного, Вікторії Пухальської

У сусідньому теж зруйнованому павільйоні підприємець Микола продавав старовинні речі, український побутовий посуд, глиняні глечики, старовинні ікони, горщики, коромисла та інші речі. Працював він тут із дня відкриття ринку.

Він також втратив приміщення та майже весь товар. За словами чоловіка, навіть міцні металеві стелажі не витримали пожежі.

Завтра буде такий самий товар, навіть кращий. У мене ще є місце на іншій стороні ринку. Конкуренти зараз будуть працювати, а потім ми їх наздоженемо,

– розповів чоловік.

ЗМІ зазначають, що ринок "Почайна" (раніше "Петрівка") вважається одним із найбільших книжкових ринків України. Крім книжкового базару, тут також працювали речовий і господарський сектори.

За попередніми даними ДСНС, внаслідок атаки на столицю одна людина загинула та двоє постраждали. В Оболонському районі локалізували пожежу торгівельних павільйонів на площі близько 100 квадратних метрів.

До слова, унаслідок обстрілу було також пошкоджено вітражне скління підземного переходу станції метро "Почайна". Наслідки атаки ліквідували, а станція, як і всі інші, працює за графіком.