Росія зруйнувала культовий ринок "Шайба" у Києві: як він виглядає після атаки

Росія 23 вересня під час масованої атаки на Київ обстріляла колишній Залізничний ринок, відомий під назвою "Шайба". Будівля була знищена вогнем.

Видання "РБК-Україна" показало, який вигляд зараз має "Шайба".

Як виглядає "Шайба" після атаки?

Рятувальникам вже вдалося приборкати вогонь.

Від будівлі фактично залишився лише вигорілий каркас.

Як виглядає "Шайба": дивіться відео

Як виглядає "Шайба": дивіться відео

Як виглядає "Шайба": дивіться відео

Знищений об'єкт є пам'яткою київського модернізму ХХ століття. Він був побудований у 1973 році за проєктом архітекторок-модерністок Алли Аніщенко та Наталії Чмутіної.

Свою назву ринок отримав через характерну округлу конструкцію будівлі.

У приміщенні в різні роки розміщувалися не лише ринок, а й магазин "Океан", Київська універсальна біржа, супермаркет "Велика кишеня".

Він припинив роботу у 2021 році, після чого Київрада дозволила знести ринок та передала ділянку під будівництво багатофункціонального комплексу "Залізничний".

Активісти неодноразово виступали за надання будівлі статусу пам'ятки, оскільки її планували знести.

До речі, у 2022 році приміщення також використовували для зняття кліпу на пісню "Стефанія" гурту Kalush Orchestra.

Нагадаємо, що Росія із самого ранку тероризувала Київ. На жаль, загинули двоє людей, а число постраждалих збільшилося до 36 осіб.