Росія зруйнувала культовий ринок "Шайба" у Києві: як він виглядає після атаки
Росія 23 вересня під час масованої атаки на Київ обстріляла колишній Залізничний ринок, відомий під назвою "Шайба". Будівля була знищена вогнем.
Видання "РБК-Україна" показало, який вигляд зараз має "Шайба".
Як виглядає "Шайба" після атаки?
Рятувальникам вже вдалося приборкати вогонь.
Від будівлі фактично залишився лише вигорілий каркас.
Як виглядає "Шайба": дивіться відео
Як виглядає "Шайба": дивіться відео
Як виглядає "Шайба": дивіться відео
Знищений об'єкт є пам'яткою київського модернізму ХХ століття. Він був побудований у 1973 році за проєктом архітекторок-модерністок Алли Аніщенко та Наталії Чмутіної.
Свою назву ринок отримав через характерну округлу конструкцію будівлі.
У приміщенні в різні роки розміщувалися не лише ринок, а й магазин "Океан", Київська універсальна біржа, супермаркет "Велика кишеня".
Він припинив роботу у 2021 році, після чого Київрада дозволила знести ринок та передала ділянку під будівництво багатофункціонального комплексу "Залізничний".
Активісти неодноразово виступали за надання будівлі статусу пам'ятки, оскільки її планували знести.
До речі, у 2022 році приміщення також використовували для зняття кліпу на пісню "Стефанія" гурту Kalush Orchestra.
Нагадаємо, що Росія із самого ранку тероризувала Київ. На жаль, загинули двоє людей, а число постраждалих збільшилося до 36 осіб.