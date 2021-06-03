Ринок "Столичний" припинив роботу через блокування невідомими особами, – адвокати власника

Ринок "Столичний" знову припинив роботу. Цього разу – через черговий дзвінок про "замінування" і блокування приміщень невідомими особами.

Про це йдеться в сюжеті 24 каналу.

За словами представника ТОВ "ОІЛСІ", адвоката Павла Головко, зранку, після того, як до одного з павільйонів прибули поліція та вибухотехніки через черговий дзвінок про замінування, у приміщення ринку вдалося прорватись невідомим особам, які забарикадувались та не впускали туди власників.

Працівники поліції не знають що з ними робити, чому їх не виводять, при цьому не допускають до приміщення охоронців, з якими офіційно укладений договір ТОВ "ОІЛСІ". Начебто проводяться слідчі дії, хоча ми розуміємо, що для проведення слідчих дій потрібно було б запросити власника майна,

– зазначив Головко.

У сюжеті також йдеться, що директор підприємства Сергій Головня повідомив, що ринок не працюватиме до моменту укладання договорів з новими орендарями. За його словами, останнім часом ринок незаконно контролювався кримінальним угрупуванням. Нині один із співвласників -у міжнародному розшуку, а проти іншого відкрито кримінальне провадження, щодо доведення ринку до банкрутства. На думку керівництва ринку, саме вони заважають працювати ринку, називаючи себе Продовольчим хабом "Столичний".



"Саме продовольчий Хаб "Столичний" вже кілька місяців утримує не в рамках правового поля вказаний павільйон… Вказана компанія, це наше припущення, пов'язана з Юрієм Єнакієвським. Це єнакіївське угрупування, воно відомо по захвату ринків на території України, ми пов'язуємо даних осіб саме з цим угрупуванням", – підкреслив адвокат Павло Головко.

Журналісти зазначають, що низка проросійських ЗМІ активно поширюють інформацію про захоплення ринку "тітушками". Поліція ситуацію поки не коментує. Павільйон оточений правоохоронцями, слідчі дії тривають. Керівництво ринку сподівається, що найближчим часом, ринок знову запрацює у нормальному режимі.

Нагадаємо, адміністрація ринку "Столичний" раніше повідомила про припинення роботи ринку до укладення нових договорів оренди та оплати орендарями комунальних послуг.

Ринок "Столичний" припинив роботу через дзвінок про замінування