Служба безпеки України викрила схему на 2,8 мільярда гривень на ринку цінних паперів. Низка компаній видавали фіктивні кредити пов'язаним підприємствам.

Досудове розслідування у кримінальній справі ще триває. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Що відомо про схему на ринку цінних паперів

За версією слідчих, компанії, які є професійними учасниками ринку цінних паперів, від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов'язаним підприємствам.

Вони також надавали послуги з виведення коштів з обороту підприємств, їх конвертації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

За результатами матеріалів, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку заборонила торгувати паперами двом інвестиційним фондам.

Зверніть увагу! Раніше СБУ викрила фінансову піраміду B2B Jewelry. За даними слідства, шахраї обдурили понад 600 тисяч вкладників. Відомо, що в Україні готують законопроєкт проти фінансових пірамід.

Ринок цінних паперів в Україні: що треба знати

Збільшувати свій капітал можна не лише за допомогою депозитів та інвестицій в нерухомість, а й за допомогою цінних паперів.

Найпопулярнішими цінними паперами в Україні серед місцевих та іноземних інвесторів є акції публічних акціонерних товариств та облігації державної внутрішньої позики. Фактично будь-які цінні папери можна купити на фондовій біржі, скориставшись послугами торговця цінними паперами – брокера.

Український фондовий ринок представлений у вигляді регулятора – Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та учасників ринку: