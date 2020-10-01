Ринок цінних паперів: СБУ викрила масштабну схему на 2,8 мільярда гривень
Служба безпеки України викрила схему на 2,8 мільярда гривень на ринку цінних паперів. Низка компаній видавали фіктивні кредити пов'язаним підприємствам.
Досудове розслідування у кримінальній справі ще триває. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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Що відомо про схему на ринку цінних паперів
- За версією слідчих, компанії, які є професійними учасниками ринку цінних паперів, від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов'язаним підприємствам.
- Вони також надавали послуги з виведення коштів з обороту підприємств, їх конвертації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
- За результатами матеріалів, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку заборонила торгувати паперами двом інвестиційним фондам.
Ринок цінних паперів в Україні: що треба знати
- Збільшувати свій капітал можна не лише за допомогою депозитів та інвестицій в нерухомість, а й за допомогою цінних паперів.
- Найпопулярнішими цінними паперами в Україні серед місцевих та іноземних інвесторів є акції публічних акціонерних товариств та облігації державної внутрішньої позики. Фактично будь-які цінні папери можна купити на фондовій біржі, скориставшись послугами торговця цінними паперами – брокера.
Український фондовий ринок представлений у вигляді регулятора – Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та учасників ринку:
- торговці цінними паперами, які їх купують і продають;
- фондові біржі, де торгують цінними паперами;
- депозитарії, де зберігають цінні папери і ведуть облік їх власників;
- емітенти, хто випускає цінні папери;
- інвестори або трейдери, які вкладають свої гроші в цінні папери для отримання прибутку.