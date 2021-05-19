Ринок землі в Україні: чи продаватимуть землі іноземцям й що варто знати орендарям

В Україні довкола теми ринку землі точиться значна кількість дискусій. Дехто лякає, що українські чорноземи розкуплять іноземці або ж всі дорогоцінні гектари отримають олігархи, а прості фермери залишаться з порожніми руками.

Для того, щоб розуміти суть ситуації, яка склалася, варто зрозуміти, чому взагалі ввели мораторій. Усе почалось з того, що в Радянському Союзі вся земля була державною.

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Коли відбулось розпаювання земель

Всередині 90-х років минулого століття частину сільськогосподарських чорноземів розпаювали, тобто роздали працівникам колгоспів та соціальної сфери. Таких паїв в Україні є приблизно 28 мільйонів гектарів. Також ще є гектари у державній власності – більше ніж 10 мільйонів.

Вже у 2001 році купівлю – продаж сільськогосподарських земель тимчасово заборонили, пояснюючи це відсутністю досвіду існування ринку. З того часу мораторій продовжували вже 10 разів. Це означає, що власників паїв 18 років позбавляли права розпоряджатися своїм майном.

Це те ж саме, що ви маєте квартиру й машину, але продати її не можете, бо цього не передбачає закон. Та сама ситуація і з землею.



Власників паїв позбавляли права розпоряджатися своїм майном / Фото Unsplash

В Україні 7 мільйонів пайовиків, а мільйон людей, які мали паї, вже померли, так і не скориставшись правом розпоряджатися власними гектарами. Це все є порушенням конституційних прав і це визнав Європейський суд з прав людини.

Що означає зняття мораторію

Зняття мораторію означає те, що власники розпайованих земель сільськогосподарського призначення зможуть самостійно вирішувати, що їм робити зі своєю землею. Захочете продати – продавайте, не захочете – можете її здавати в оренду або взяти кредит в банку й створити своє виробництво на цій землі. Зі зняттям мораторію відкривається ще й можливість кредитування під заставу.

Це ще дуже оптимістично, особливо зараз. У банках є багато грошей, відсотки низькі. Тому, мабуть, людям буде краще взяти кредит у банку для якихось потреб, ніж продавати землю,

– розповів експерт у сфері агробізнесу Юрій Дробязко.

Як працюватиме ринок землі

Ринок землі запускатимуть у 2 етапи:

перший – стартує 1 липня 2021 року. Він дозволить купувати землю лише українцям, які є фізичними особами. Мовиться про максимум 100 гектарів в одні руки;

другий – розпочнеться 1 січня 2024 року. Купувати землі разом із фізичними особами зможуть і компанії, і територіальні громади, і держава. При цьому максимальний розмір покупки може становити вже 10 тисяч гектарів.

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Що потрібно для купівлі чорнозему

Для того, аби купити чорнозем, потрібно пройти кілька бюрократичних кіл. Спершу покупця мусить перевірити нотаріус, який має підтвердити його спроможність купити бажані гектари. Документально підтверджувати потрібно буде джерела походження грошей для купівлі землі.

Щоб купити або продати земельну ділянку, потрібно буде відкривати рахунок у банку, адже купівля можлива тільки в безготівковій формі.

Чи продаватимуть землі іноземцям

Розв'язання цього питання законотворці покладають на всеукраїнський референдум. До його проведення та позитивного рішення щодо цього питання іноземці не можуть купувати українські чорноземи.

Також заборонено: розпродувати державні та комунальні землі; території, які розташовані ближче ніж за 50 кілометрів від державного кордону; продавати землю компаніям-офшорам.



Щоб купити чорнозем, потрібно пройти кілька бюрократичних кіл / Фото Unsplash

Чого очікувати орендарям

Тим, хто орендує землю та має договір із власником території, який це підтверджує, хвилюватись не варто. Дія договору оренди не припиняється після продажу земельної ділянки.

Закон передбачає, що перехід прав та обов'язків відбуватиметься автоматично у державних реєстрах та не потребуватиме додаткових дій зі сторони орендаря. До того ж він має переважне право придбання земельної ділянки.

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Скільки коштує українська земля

У середньому вартість гектару коливається від 1 до 1,5 тисячі доларів. Ціна залежатиме від місця розташування ділянки та її стану, зокрема родючості. Прогнозують, що вартість з роками зростатиме.

Ми дивимося на аналогію щодо впровадження ринку землі серед наших країн-сусідів. Протягом 5 – 10 років вартість землі може зростати від 2 до 5 разів,

– наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Наразі вартість українських чорноземів низька, у порівняні з іншими країнами. Наприклад, у Польщі вартість гектару складає 10 тисяч євро, а в Нідерландах – 60 тисяч євро.

Однак у цих країнах ринок землі вже напрацьований роками, а Україна донедавна була однією із 6 країн світу, в яких взагалі відсутній вільний ринок землі.