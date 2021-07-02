Чи варто продавати українську землю іноземцям: опитування

В Україні нещодавно відкрили ринок землі, однак він наразі діє із обмеженнями. Одне із найсуттєвіших стосується того, що іноземці наразі не можуть придбати українську землю.

Питання є досить суперечливим і часто викликає гарячі дискусії. Пропонуємо вам долучитися до опитування 24 каналу і висловити про ринок землі свою думку.

Аналітичне Ринок землі відкрився: скільки зароблять власники землі та держава

Чи варто відривати ринок землі в Україні для іноземців

Іноземці наразі не можуть купувати землю в Україні. Влада пообіцяла, що його не відкриватимуть для неукраїнців без проведення референдуму. Тобто вирішувати долю будуть самі українці своїми голосами.

Додамо, що попри результати референдуму, іноземці не зможуть купувати землю в 50-кілометровій зоні від державного кордону України.

Ринок землі для іноземців: чи варто відкривати

Ринок землі: що потрібно знати

З 1 липня 2021 року скасували мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності.

Такий мораторій діяв лише у декількох державах, зокрема у Конго, Венесуелі, Кубі, Таджикистані, Північній Кореї.

Купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть фізичні особи, громадяни України, проте не більше 100 гектарів в одні руки.

Орендарі, які зараз винаймають у селян їхні паї, матимуть переважне право на викуп.



Головне про ринок землі / Інфографіка 24 каналу