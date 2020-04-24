Мільярди заборгованості на ринку електроенергії: що робитиме Україна

Частина боргів виникла через населення, інша – неефективний ринок. Все це впливає на звичайних українців, хоч і непрямо.

Поки що для населення нічого не міняється. І надалі діє один тариф, плюс пільговий та нічний. Проте ціни на електроенергію для підприємств безпосередньо впливають на гаманці українців. Чим дорожча електроенергія, тим дорожчі інші тарифи (вода, газ, тепло). Адже підприємства включають у структуру тарифу витрати на електроенергію, які є високими і подекуди сягають третину того, що ми, наприклад, бачимо у платіжці за воду.

Розповідаємо у матеріалі 24 каналу через що виникла криза неплатежів та боргова криза, як планують розв'язати проблему та чому населенню необхідно сплачувати комуналку під час карантину.

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Криза неплатежів в електроенергетиці

На ринку електроенергії зараз рекордні борги.

Борги:

5 мільярдів гривень боргів перед Укренерго, 4,7 мільярда з них заборгувало населення;

боргів перед Укренерго, з них заборгувало населення; Укренерго заборгувало понад 8 мільярдів гривень державному підприємству "Гарантований покупець";

гривень державному підприємству "Гарантований покупець"; "Гарантований покупець" загалом має понад 10 мільярдів гривень боргів (перед виробниками відновлюваної енергетики – 6,3 мільярда гривень, перед Енергоатомом – 4 мільярди гривень та перед Укргідроенерго – 200 мільйонів гривень).

Варто розділяти проблему заборгованості на ринку електроенергії:

Є борги, що сформовані до переходу на ринок в 2019 році, але вони нікуди не ділись і висять баластом.

Що відбулося в 2019?1 липня 2019 року в Україні запровадили новий ринок електроенергії, європейську модель. Немає фіксованих цін на електроенергію для підприємств, як це є для населення. Підприємства та постачальники можуть укладати договори, в яких ціна на електроенергію прив'язана до гуртових цін на електроенергетичних біржах.

Інші борги – формуються вже зараз в період карантину. Наприклад, 4,7 мільярда – борг населення перед постачальниками універсальної послуги (тобто постачальниками електроенергії, що постачають світло всім нам).

В нас на ринку енергетики наростає криза неплатежів і криза заборгованості і тільки частково вона пов'язана з коронавірусом, який просто її посилив,

– зазначив Володимир Кудрицький з "Укренерго".

Кудрицький пов'язує це з перевиробництвом електроенергії та моделлю покладання спеціальних обов'язків на ринку електроенергії перед гарантованими покупцями. Сфера працює собі в збиток через те, що влада приймала рішення без попереднього розрахунку наслідків.

Чому виникла криза неплатежів?

Криза неплатежів виникла тому, що держава на час карантину скасувала нарахування штрафів за несвоєчасну сплату комунальних послуг.

Водночас очільниця Міненергетики наголосила, що доручення Кабміну щодо невідключення за несплату споживачі сприйняли як можливість не платити.

Люди не розуміють, що електроенергія у наших домівках є завдяки самовідданій роботі всіх енергетиків. Але цим енергетикам треба платити зарплатню, енергетичним компаніям треба сплачувати податки. Необхідно виходити до людей з меседжем, щоб вони були часткою цього процесу та розуміли свою відповідальність. Треба сплачувати за отриманий ресурс, бо повна темрява – гірша за пандемію,

– вважає Буславець, очільниця Міненергетики.

Корисно Як оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому

Як розв'язуватимуть проблеми?

В Раді зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі".

Законопроєкт стосується оператора системи передачі НЕК "Укренерго". Він частково розв'яже проблему боргів Укренерго перед “гарантованим покупцем”, і борги “гарантованого покупця” перед генерацією.

У Раді хочуть здійснити сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії відповідно до вимог Третього енергопакету Європейського Союзу. Окрім розв'язання проблем з боргами, це врегулює питання сертифікації оператора системи передачі електричної енергії за моделлю відокремлення ISO.

Модель ISO (модель незалежного системного оператора) передбачає

часткове розділення: магістральні мережі залишаються у власності енергокомпаній,

але передаються в управління незалежної організації, яка здійснює диспетчерське

управління (НСО).

Коротко про головні зміни:

Частково знайшли рішення як покрити втрати через кризу неплатежів. Пропонують використати доходи від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину. Ці гроші необхідні для забезпечення діяльності у сфері електроенергетики.

Оператори систем передачі (ОСП) стануть більш незалежними. Автори проєкту змін зазначають, що “оператор системи передачі має бути рівновіддаленим від учасників ринку та не надавати переваг окремим учасникам ринку.

Водночас діяльність власника системи передачі буде контролювати регулятор та в разі порушень, накладатиме штрафи. Також здійснюватимуть контроль за тарифами.

Запроваджують модель відокремлення ISO. Вважають, що це зміцнить рівень безпеки в постачанні в електроенергетиці України.

Натомість представники підприємств вбачають інше розв'язання проблеми. Вони просять владу:

надсилати субсидії одразу підприємствам, а не населенню;

реструктуризувати борги підприємств на 10 років або списати;

змінити тарифну політику.

Українська електроенергія найдорожча в Європі

Електроенергія в Україні в рази дорожча, ніж у Європі. 21 квітня середньозважена ціна збільшилася на 9,3% у порівнянні з минулим тижнем до 1286 гривень за мегават-годину. Для промислових споживачів Бурштинського енергоострова (Закарпатська і частина Львівської та Івано-Франківської областей, які обслуговує ДТЕК Ріната Ахметова) ціна ще вища – 1766 гривень за мегават-годину. Для порівняння на європейській біржі Nord Pool за аналогічний період вартість електроенергії коштувала 5,18 євро за мегават-годину (152,4 гривні за курсом 21 квітня). Про це повідомляє finance.ua.

У деяких європейських країнах минулого тижня була від'ємна ціна на електроенергію. Підприємства доплачували споживачам, аби не зупиняти своїх потужностей. Зокрема, це було у Словаччині, Чехії, Франції, Німеччина та Бельгії, передає "Укрінформ".



Зелені тарифи / Фото Unsplash

Що не так з зеленими тарифами?Зелений тариф – це тариф, за яким гуртовий ринок електричної енергії України зобов'язаний закуповувати електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії. Ціну та обсяги встановлює Регулятор. Ідея сама по собі добра, але її не вдалося якісно запровадити в Україні. Пільгами користуються великі компанії, які є монополістами на ринку електроенергії. А обмеження і регулювання з боку держави заважає ринку запрацювати справді відкрито.

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Гравці на ринку електроенергетики: