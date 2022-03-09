Рішення Байдена щодо російських нафти й газу не розповсюджується на імпорт урану для АЕС, – ЗМІ

Президент США Джо Байден заборонив імпорт російської нафти та інших енергоносіїв. Однак з'явилась інформація, що немає заборони на імпорт урану для атомних станцій.

ЗМІ повідомляють, що енергетична галузь США досі розраховує на Росію та її союзників – Казахстан і Узбекистан. Зокрема, у отриманні приблизно половини урану, який живить її атомні електростанції.

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Байден не згадав про уран

Як підкреслюють, ця галузь заохочує Білий дім, щоб він продовжував дозволяти імпорт урану з Росії, незважаючи на її вторгнення в Україну.

У США немає виробництва або переробки урану, хоча кілька компаній заявили, що хотіли б відновити внутрішнє виробництво в Техасі або Вайомінгу, якщо виробники ядерної енергії підпишуть довгострокові контракти на поставку,

– мовиться в повідомленні.

У документі, який оприлюднили США про заборону купівлі російської нафти не згадується про уран.



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