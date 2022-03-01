Рішення прийняте, але невизначений день, – Латушко про вторгнення Білорусі в Україну

У Білорусі вже прийняли рішення про вторгнення військ на територію України – у такий спосіб підтримають агресію Росію. Відповідне рішення вже узгодили з Володимиром Путіним.

Про це в ефірі 24 каналу сказав білоруський опозиціонер Павло Латушко. Він посилається на власні джерела у Генштабі збройних сил Білорусі.

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"Згідно з інформацією, яку я отримав годину тому з джерел у Генштабі збройних сил Білорусі, рішення про участь збройних сил Білорусі в агресії щодо України прийнято", – наголосив Латушко.

Це рішення узгоджено з Путіним, однак ще невизначений день і час вторгнення в Україну,

– додав він.

Від чого залежатиме дата і час вторгнення

Латушко вважає, що є 2 ймовірних пункти:

це буде залежати від результатів перемовин української та російської делегації;

це буде залежати від того, яким "успіхом" розвиватиметься атака російських збройних сил на території України.

Ймовірна дата захоплення Києва

Посилаючись на власні джерела Латушко заявив, що ймовірна дата захоплення Києва – 7 березня.

"Лукашенко підписав наказ, згідно з яким стартує мобілізація тероборони. Вона відбуватиметься з 1 по 4 березня. Сухпайки силам спеціальної операції, які вже перебувають на лінії кордону, видані на 3 дні", – зауважив Латушко.

Він додав, що усі заяви самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив на засіданні Ради безпеки 1 березня. Він сам стояв біля карти Білорусі і України і "докладав ситуацію".

"Лукашенко боїться, що його відвезуть у Гаагу і притягнуть до кримінальної відповідальності. Він хоче показати, що всі рішення приймає колективно", – пояснив опозиціонер.

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