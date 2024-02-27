Рішення судів у справах Лагуна зменшують шанс повернути державі багатомільярдний борг

Суди міста Києва з 2023 року розглядають три кримінальні справи проти ексвласника "Дельта банку". Сумарний обсяг шкоди державі, заподіяної в результаті привласнення майна, виведення коштів та несплати податків, до якого може бути причетний Микола Лагун, тільки в рамках цих справ сягає 1 мільярда 700 мільйонів гривень.

Якщо його провину доведуть, ексбанкіру загрожує до 12 років позбавлення волі за вчинення особливо тяжких злочинів.

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Втім, як зазначає видання, жодна з цих справ не рухається з місця. Як показано в розслідуванні журналістів Апостроф TV, причини полягають у відсутності Миколи Лагуна в Україні та рішеннях суддів.

В одній з кримінальних справ, в якій йдеться про майже 1 мільярд грошей НБУ, Шевченківський суд міста Києва зупинив провадження та оголосив Миколу Лагуна в розшук. Інші дві справи зусиллями адвокатів та ухвалами Київського апеляційного суду були передані в Печерський суд.

За словами прокурора у справі А.Грека, це перешкоджає ефективному правосуддю, оскільки 99% суддів Печерського суду не можуть розглядати справу. З 2015 року, коли було відкрито провадження щодо Миколи Лагуна, всі ці судді вже брали участь в провадженні № 12015160160000210, тому не можуть бути суддями,

– зазначається у публікації.

Таким чином, попри те, що, за словами Грека, справи перебувають на контролі у Генпрокурора і Президента, судові засідання можуть розтягнутись на роки.

"Сам Микола Лагун намагається оголосити себе банкрутом і списати 7 мільярдів гривень боргів перед НБУ, "Ощадбанком" та "Укрексімбанком"", – зазначають журналісти.

Фіктивне банкрутство: дивіться відео

Господарський суд міста Києва відмовив адвокатам Миколи Лагуна у відкритті справи. Однією з підстав відмови стала відсутність ексбанкіра в Україні та оголошення його в розшук. Але адвокати Миколи Лагуна у справі про банкрутство наполягають, що Миколу Лагуна ніхто в розшук не оголошував і він в Україні. Журналістське розслідування спростовує ці твердження адвокатів.

28 лютого 2024 року Північний апеляційний господарський суд має винести ухвалу про банкрутство Миколи Лагуна.