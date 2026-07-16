Профільний комітет Ради підтримав призначення Корецького новим прем'єром

У парламенті 16 липня зробили вирішальний крок назустріч масштабним кадровим змінам у вищому керівництві держави. Профільний орган схвалив ключову кандидатуру на очільника уряду, відкривши шлях до фінального голосування.

Відповідний комітет Верховної Ради України офіційно підтримав призначення Корецького на посаду прем'єр-міністра. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Це рішення стало першим офіційним етапом у процедурі затвердження нового очільника Кабінету Міністрів.

Якими будуть наступні кроки парламенту?

Згідно з оприлюдненою інформацією, парламентарі детально розглянули подану кандидатуру та винесли позитивний висновок.

"За" проголосували 19, 3 – утрималася.

Це рішення дозволяє винести питання призначення нового очільника уряду безпосередньо на розгляд сесійної зали.

Тепер остаточне слово залишається за народними обранцями під час пленарного засідання. Для успішного затвердження нового прем'єр-міністра кандидату необхідно заручитися підтримкою щонайменше 226 народних депутатів.

Наразі точна дата голосування у сесійній залі не розголошується. Проте підтримка з боку профільного комітету є обов'язковою процедурною вимогою, без якої неможливо розпочати формування нового складу Кабінету Міністрів України.

До слова, Корецький уже анонсував призначення нового міністра освіти і науки України.

Також він заявив, що ця зима може бути складнішою за попередню, а також пообіцяв підтримку бізнесу на посаді, соціальний захист для прифронтових громад, масштабування оборонного комплексу та підтримку ВПО та ветеранів.