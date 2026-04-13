Звільнення зі служби, виплати та лікування: які рішення виносить ВЛК

Під час воєнного стану військово-лікарську комісію обов'язково проходять як військовозобов'язані, так і чинні військовослужбовці. Її висновок визначає придатність людини до служби.

Про це інформує Міноборони України.

Які рішення може ухвалити ВЛК?

Для чинних військових висновки ВЛК за результатами медичного огляду є підставою для подальшого лікування в стаціонарі або надання відпустки для лікування зі збереженням усіх виплат та забезпечення.

У разі висновку ВЛК про непридатність до служби – чинного військового звільняють за станом здоров'я й згодом виключають із військового обліку. У випадку непридатності з переоглядом – звільняють із наданням відстрочки.

Якщо військовослужбовця направляють на оцінювання повсякденного функціонування особи (ОПФО), з урахуванням висновків ВЛК щодо причинного зв'язку травм, поранень чи захворювань, експертні команди визначають причину інвалідності.

Надалі ухвалені рішення слугують підставою для призначення одноразової грошової допомоги.

Важливо! Рішення ВЛК можна оскаржити у досудовому та судовому порядку. Для початку необхідно подати скаргу до вищої ВЛК й додати усі відповідні медичні документи, що підтверджують стан здоров'я та копії попередніх ВЛК.

Де нині можна пройти військовий медогляд?