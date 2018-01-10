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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Рішення США про летальну зброю є, але поставки залежать від обставин, – військовий

07:01, сьогодні 1597 Читать новость на русском
США і Росія продовжують гру м’язами
США і Росія продовжують гру м’язами / 24 Канал

Рішення про поставки США летального озброєння Україні прийнято, є узгоджений план і перелік зброї. Та поставки будуть здійснюватися за певних обставин. Наразі у нас немає зразків американського летального озброєння.

Про це сайту "24" розповів військовий експерт Олег Жданов.

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За словами військового, ще влітку 2017 року відповідні документи було відправлено Пентагоном в адміністрацію президента Трампа, який підписав рішення. Але поставки летальної зброї в Україну залежать від подальших перемовин між США і Росією.

Принципове рішення про надання США зброї Україні є. Це будуть офіційні поставки, про які обов’язково повідомить вище керівництво держави, а Петро Порошенко зробить собі піар-кампанію. На сьогодні США постачає гуманітарну військово-технічну допомогу, що не стосується озброєння – санітарні машини, радари тощо,
– говорить Жданов.

Втім, зазначає експерт, поставки зброї – питання політичної гри між США і Росією.

"Вашингтон і Росія готують ще один канал переговорів у рамках НАТО, де вони мірятимуться силами. І летальне озброєння в Україні з'явиться в двох випадках: якщо РФ піде на ескалацію конфлікту на Донбасі або якщо політичні переговори почнуть заходити в глухий кут. Тобто не буде знайдено точок дотику між США і Росією", – вважає Олег Жданов.

При цьому фахівець зауважує, що США вже продемонстрували свій намір щодо поставок летального зброї, прийнявши відповідне рішення. У випадку якогось напруження американські есмінці з "Томагавками" на борту можуть пришвартуватися в Одесі. Звідти 2,5 тисячі кілометрів до Москви, і "Томагавки" цілком можуть туди дістати. А рівень протидії російської системи ПРО американським ракетам невисокий.

Однак, наголошує Олег Жданов, протитанкові комплекси "Джавелін" навряд чи з'являться в зоні АТО. Генштаб ЗСУ вже робив заяву, що "Джавелінами" будуть озброєні частини, що розташовані в пунктах постійної дислокації. Тобто далеко від зони військових дій.

Нагадаємо, дослідник проекту BellingCat з питань Східної Європи та Євразії Арік Толер заявив, що українські війська на Донбасі вже мають летальне озброєння зі США. Зокрема, йдеться про гранатомети американського виробництва. Як відомо, 12 грудня Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США на 2018 рік, в якому передбачається виділення $350 млн для надання безпекової допомоги Україні. З-поміж іншого, документ санкціонує надання Україні летальних озброєнь оборонного характеру та суттєво розширює параметри підтримки з боку Сполучених Штатів у безпековій та оборонній сферах.

Теги: Новини України США Новини політики Війна на Донбасі Зброя Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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