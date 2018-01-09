В Кремля є два конкуруючих сценарії по Донбасу, – політолог

Росія має два сценарії по розвитку подій на сході України. І ці сценарії залежать від дій бандформувань "ЛНР" та "ДНР", які перебувають у напружених відносинах і озвучують кожен свою позицію.

Таку думку висловив політолог Кирило Созанов на своїй сторінці у Facebook.

"Перша група і перший сценарій – піти з Донбасу вже у 2018 році. Так звані "голуби миру". Поміняти полонених, просунути мінімальні можливості особливого статусу для регіону і закрити питання на версії "в Україні був громадянський конфлікт, але він завершений", – вважає експерт.

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За його словами, за таким сценарієм анексований Крим залишити в складі Росії, але з нього знімуть санкції за війну на Донбасі, а Володимира Путіна зроблять "миротворцем".

Друга група і другий сценарій – яструби. Вони вважають, що вихід РФ з Донбасу призведе достатньо швидко до втрати України. Що стратегічно для Росії набагато гірше, ніж санкції і проблеми з вмістом ОРДЛО,

– зазначив Созанов.

Ця група, за словами політолога, переконана, що за будь-яку ціну потрібно підтримувати конфлікт на Донбасі, щоб економічно і політично заблокувати інтеграцію України в ЄС.

Така група підтримуватиме конфлікт на сході до приходу проросійських сил до влади в Україні.