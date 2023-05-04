Риторика Угорщини "не на камеру" щодо вступу України в НАТО інша, – заступник керівника ОП

Спілкування Володимира Зеленського з вищим керівництвом Угорщини поза камерами дещо різниться від того, яке країна демонструє публічно. Зокрема, й тоді, коли розмова стосується вступу України в НАТО.

Так, нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прокоментував слова Володимира Зеленського про "політичну заплутаність еліт країни" і заявив, що Україна не має права оцінювати поведінку Угорщини як країни-члена НАТО.

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Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква розповів, що насправді спілкування Володимира Зеленського з представниками угорської влади поза камерами має інший тон.

Я скажу дуже просто: президент України має безпосереднє спілкування, наприклад із прем'єр-міністром Угорщини, коли немає камер, дуже часто чує зовсім інші слова,

– зазначив Ігор Жовква.

Угорщина змінює політику щодо України

Представник ОП також навів чіткий приклад. Він пригадав, що свого часу Угорщина запровадила так звану заборону на проведення засідань Комісії Україна – НАТО на рівні вище, ніж посол. Однак, минулого місяця відбулось засідання Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба брав у ньому безпосередню особисту участь. І, попри голосну риторику, яку ті ж самі особи, про яких ви говорите, висловлювали, результативне засідання відбулося, знайшли процедуру, як можна провести це засідання,

– зауважив політик.

Та додав, що, на його думку, це не останнє засідання Комісії Україна – НАТО на найвищому рівні.

Скандальні заяви уряду Угорщини

Віцеспікерка парламенту країни Дора Дуро заявила, що нібито для вступу України в НАТО потрібна "угода-схвалення" від Росії. Також вона взялася критикувати українську владу за нібито утиски національних меншин