Під Миколаєвом автомобіль ритуальної служби зіткнувся з вантажівкою "Укрпошти". У мережі пишуть, що він віз на кремацію тіла із Запоріжжя в Одесу. Внаслідок аварії є потерпілі.

Це трапилося зранку 15 квітня біля села Михайло-Ларино в Миколаївській області. Водій авто ритуальної служби, якому був 31 рік, загинув на місці. А 46-річного водія вантажівки госпіталізували.

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Що відомо про цю аварію

У мікроавтобусі Fiat Scudo були тіла 6 померлих від коронавірусу. Про це свідчать довідки про смерть, які там знайшли.

Екстрені служби працюють на місці події: відео Нацполіції

Водій Fiat виїхав на зустрічну. Там він зіткнувся з вантажівкою "Укрпошти" Foton. Від удару два автомобілі сильно пошкодились, а вантажівку викинуло з дороги. На місці працювали медики, рятувальники та поліція.

Місце аварії буса ритуальних послуг і вантажівки "Укрпошти": фото "7 телеканалу", "Новин-N" та Нацполіції

Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії. Як повідомляє "Новини-N", водій ритуального буса виїхав на зустрічну смугу, бо не справився з керуванням. Він належав агенції "Ритуал" і віз тіла на кремацію із Запоріжжя в Одесу.

Те, що люди в трунах померли від коронавірусу, з'ясували вже слідчі. Одразу після цього правоохоронці одягли спеціальні захисні костюми.

Зверніть увагу! На Новоірпінській трасі під Києвом 29 березня трапилась смертельна ДТП. Там зіткнулись "Москвич" і бус ритуальної служби. Загинули водій і пасажир легковика.