Рівень жіночої сили неймовірний, – Зеленська в США зустрілась з жінками-лідерками Power women

Олена Зеленська під час офіційного візиту в США взяла участь у зустрічі з жінками-лідерками Power women. Зокрема вона поділилася своїм досвідом у ролі першої леді.

Зеленська також розповіла про напрями своєї діяльності. Ця зустріч була запланована у рамках офіційного візиту.

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Зеленська взяла участь у зустрічі з жінками-лідерками Power women

Під час зустрічі відомі жінки розповідали власну історію успіху та про труднощі, з якими доводилося стикатися. Також вони ділились порадами щодо налагодження ефективнішої роботи.

Рівень жіночої сили сьогодні неймовірний, саме вона ініціює великі зміни. Для мене важливо, що ми можемо зібратися всі разом та поговорити про виклики, що постають перед нами чи не щодня, а також послухати та підтримати одна одну,

– запевнила Зеленська.

Вона додала, що часто саме через такі розмови й дискусії можна віднаходити правильні шляхи для подолання викликів сьогодення.



Олена Зеленська розповіла у США й про саміт перших леді та джентльменів / Фото ОП

Окрім того, Зеленська розповіла про основні напрями та досягнення своєї діяльності. Зокрема – рівні права жінок і чоловіків, реформу харчування у школах, розбудову безбар'єрної України й культурну дипломатію.

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