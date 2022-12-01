У темряві в Україні зменшився рівень злочинності

Після останньої масованої ракетної атаки по Україні правоохоронці збільшили кількість патрулів на вулицях. Тому у темряві в Україні рівень злочинності зменшився на 16%.

Кількість злочинів, які зареєстрували в Україні впродовж тижня 23 – 30 листопада, є на 16% меншою, аніж тиждень до ракетного удару.

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Яких злочинів в Україні стало менше

Повідомлення про шахрайства зменшилися на 24%;

викрадення транспортних засобів – 23%;

крадіжки – 7%;

пограбування – 3%.

Попри те, що у багатьох містах вимкнули вуличне освітлення з метою економії електроенергії, кількість аварій на дорогах також зменшилася. Загалом ДТП було менше на 13%, а таких, де травмувалися люди – на 22%.

Водночас росіяни вигадують фейки про вбивства на вулицях

При тому, що офіційні дані Національної поліції України говорять про зменшення злочинів, росіяни вигадують інше. Нещодавно пропагандистські ЗМІ поширили фейк нібито в Україні настало "середньовіччя". Мовляв, через те, що нема світла людей почали масово вбивати та ґвалтувати прямо на вулицях.

На цьому фантазія окупантів не завершилася і вони придумали справжній перл. Так, вершиною абсурду стали плани з пограбування супермаркетів. Мовляв, львів'яни та кияни у соцмережах відкрито обговорюють пограбування магазинів.

Реальність пропагандистів абсолютно не цікавить, тому ніякі звіти українських правоохоронців вони, ясна річ, не переглядали.

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