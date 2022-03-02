Рівне і Чернігів – повітряна тривога

2 березня 2022 , 17:34
Читать новость на русском

Джерело:

Чергівська ОДА

У Рівному та Чернігові звучать сирени про повітряну небезпеку. Всім треба пройти в укриття.

Ворог не припиняє обстріли Чернігівщини. Так, в місті влучили у райвідділ поліції та адмінбудівлю районної лікарні.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Як повідомили у Чернігівській ОВА, внаслідок ударів ворога загинула щонайменше одна особа, ще кілька людей отримали травми. Страшні збитки – у житлових будинках та інфраструктурі.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.

Росія напала на Україну: хронологія основних подій

 

Автор: Ірина Пундор