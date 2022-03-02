Рівне і Чернігів – повітряна тривога
2 березня 2022 , 17:34Читать новость на русском
Джерело:Чергівська ОДА
У Рівному та Чернігові звучать сирени про повітряну небезпеку. Всім треба пройти в укриття.
Ворог не припиняє обстріли Чернігівщини. Так, в місті влучили у райвідділ поліції та адмінбудівлю районної лікарні.
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Як повідомили у Чернігівській ОВА, внаслідок ударів ворога загинула щонайменше одна особа, ще кілька людей отримали травми. Страшні збитки – у житлових будинках та інфраструктурі.
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