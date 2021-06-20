На Рівненщині кінь задушив батька 9 дітей, коли той провалився у боброву яму

У Рівненській області чоловік упав у яму, викопану бобрами, і потрапив під коня. Медики прибули на виклик, але не змогли врятувати життя людини.

Трагедія сталася у селі Сварині Сарненського району Рівненської області 18 червня. 9 дітей втратили батька.

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Трагедія на Рівненщині: загинув багатодітний батько

18 червня о 20:22 медики отримали виклик про екстрену ситуацію біля села Сварині у Рівненській області. Вони прибули на виклик, та змогли тільки констатувати смерть чоловіка 1978 року народження.

Відомо, що він ввечері того дня пішов на пасовище за конем.

Трагедія сталася біля річки – чоловік провалився в яму, яку викопали бобри. А зверху на нього впав кінь.

Медики кажуть, що саме через це чоловік загинув – тварина його задушила. Без батька залишилися 9 дітей.

пам'ятайте, що бобри можуть копати доволі глибокі нори – особливо в обривистих берегах річок. Вхід при цьому розташованим може бути на глибині метра або й двох під водою – тобто на грунті цю яму не помітно. Тож біля водойм та ареалів мешкання бобрів необхідно пересуватися вкрай обережно!

До слова, того ж дня в зоопарку у Південній Африці з вольєра втік тигр – він перестрибнув 3-метровий паркан і роздер доглядача. А в Саппоро у Японії просто житловим районом розгулював ведмідь – він поранив 4 людей.