На Рівненщині населенню заборонили відвідувати ліси

У Рівненській області від 24 березня не можна відвідувати ліси. Заборона діятиме на період воєнного стану.

Таке рішення схвалив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. Указ він підписав 23 березня.

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Друзі, поставтеся з розумінням до цих обмежень. Ваша безпека – найважливіша,

– наголосив чиновник.

Він зауважив, що таке обмеження не стосується військових, представників виконавчої влади та лісівників.

Нагадаємо, раніше таке ж рішення схвалили на Житомирщині та Київщині.