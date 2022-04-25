На Рівненщині окупанти двічі вдарили по залізничній інфраструктурі

Зранку 25 квітня окупанти завдали 2 ракетних ударів по залізничній інфраструктурі. Жертв немає.

Збитки встановлюють. Про це повідомив глава Рівненської ОВА Віталій Коваль.

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Чиновник додав, що влада наполегливо рекомендує під час повітряних тривог залишатись в укриттях.

Вибухи було чути й в інших областях

Вранці повітряну тривогу оголосили майже в кожній області України. Звуки вибухів також лунали на Львівщині та Вінниччині.

До речі – Ранкове зведення Генштабу за 25 квітня: