На Рівненщині окупанти двічі вдарили по залізничній інфраструктурі
25 квітня 2022 , 09:57Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Коваля
Зранку 25 квітня окупанти завдали 2 ракетних ударів по залізничній інфраструктурі. Жертв немає.
Збитки встановлюють. Про це повідомив глава Рівненської ОВА Віталій Коваль.
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Чиновник додав, що влада наполегливо рекомендує під час повітряних тривог залишатись в укриттях.
Вибухи було чути й в інших областях
Вранці повітряну тривогу оголосили майже в кожній області України. Звуки вибухів також лунали на Львівщині та Вінниччині.
До речі – Ранкове зведення Генштабу за 25 квітня: