Полювання на сонячний камінь: на Рівненщині почали легально видобувати бурштин

На Рівненщині в урочищі "Володимирець східний" відновили легальний видобуток бурштину. Спецдозвіл на розробку ділянки отримала компанія "Сонячне ремесло".

Дозвіл видали на видобуток каменю на родовищі площею у 84 гектари. Наразі робітники працюють тільки на 60 гектарах ділянки.

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Скільки вже видобули бурштину

Бурштин видобувають за допомогою так званого мобільно-сортувального комплексу. Він дозволяє перелопатити 50 кубометрів піску за годину й це дає близько 1 кілограм каменю. Протягом перших 3 днів вдалося видобути 50 кілограмів "поліського золота".

Мобільно-сортувальний комплекс – це наша власна розробка. Чому мобільний? Бо під час розробки родовища ми його пересуваємо, а сортувальний – бо його основим завданням є виділення бурштину з маси піску,

– розповів операційний директор "Сонячного ремесла" Андрій Петухов.



Видобуток бурштину на Рівненщині / Фото Рівненської ОДА

Хоча бурштинові родовища почали легалізовувати, поодинокі "чорні старателі" час від часу все одно з'являються у лісах, які ще досі не здані в оренду. Голова Рівненської ОДА розповів, що наразі є 5 таких ділянок.

Найближчим часом їх виставлять на аукціон, у якому можуть взяти участь всі охочі. Доки гектари лісу із природніми скарбами без власника, їх додатково охороняють.

"Усю територію контролюють правоохоронні органи. Звичайно, є поодинокі випадки, коли "чорні старателі" ще виходять на ділянки", – зазначив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Бурштин реалізовуватимуть через аукціон

Рівненський бурштин найбільше цінують за межами України – у Китаї, Туреччині, Катарі, Латвії та навіть у США. Поки що його реалізовуватимуть через аукціони. Для цього зареєстрували нову торгову марку та створили онлайн-портал. Звідти будь-хто й у будь-якій точці світу зможе зробити ставку.

Частину дрібних камінців розкупили ще до початку аукціону за подвійну ставку.

Для першого разу ми зробили аукціон на тиждень, щоб люди могли приїхати й подивитися на ці лоти, аби потім вже розуміти, які товари вони можуть з нього виробляти і яка економіка буде складатися за умови втрати деякої частини каміння,

– заявив комерційний директор "Сонячного ремесла" Андрій Ковальов.

Вже незабаром на Рівненщині планують запустити ще один процес – шліфування бурштину та його переробку для цінних виробів.

Як раніше діяли видобувачі

У селищі міського типу Володимирець роками орудували "чорні шукачі скарбів". Протягом останніх 7 років місцевий житель Іван Кужиль майже кожного дня бачив своїх односельців з лопатами.

Чутки про місцеві "золоті жили" між копачами бурштину швидко поширилися і дійшли й до інших населених пунктів. Невдовзі туди почали з'їжджатися люди, аби видобути сонячний камінь.

Якщо один викопав, то зразу кругом нього обкопують. Як у нас називають, або "жила пішла в одну сторону", або "кубло",

– розповів чоловік.

Таку знахідку потім продавали перекупам. Зараз навіть складно порахувати, скільки екологічних збитків встигли завдати місцевості "чорні видобувачі".



Видобутий бурштин / Фото Рівненської ОДА

До кінця літа 2021 року на Рівненщині планують запустити цілодобовий процес "білого" видобутку бурштину. У Володимирці це створить близько 100 нових робочих місць та додаткові надходження до бюджету.

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Водночас для України це означає прощання з періодом, коли "полювання на сонячний камінь" було небезпечним, неконтрольованим і корупційним бізнесом, а індульгенціями на його видобуток торгували нардепи.