На Рівненщині попрощалися з героями Віталієм Прокопчуком та Олегом Савіцьким
Джерело:телеграм Віталія Коваля
На Луганщині своє життя за Україну віддали двоє захисників Віталій Прокопчук та Олег Савіцький. 11 квітня на Рівненщині військових провели в останню путь.
Родом захисники з Дубного. Там з ними й прощалися рідні, близькі та усі містяни.
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Зустріли тіла вбитих на майдані Незалежності.
Вони загинули на Луганщині, захищаючи Україну і майбутнє наших дітей. Не забудемо ніколи. Співчуття родині і близьким,
– написав голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Зауважимо, 11 – 12 квітня оголосили у Дубенській громаді днями жалоби.
У Дубному попрощалися з вбитими військовими / Фото Віталія Коваля
Редакція 24 каналу висловлює рідним та близьким бійців щирі співчуття. Герої не вмирають!
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