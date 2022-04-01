На Рівненщині спіймали 23-річного коригувальника росіян, який майже місяць жив у лісі

На Рівненщині поліція затримала українського зрадника, який допомагав окупантам коригувати вогонь. Він місяць жив в лісі у власноруч виритій землянці.

У поліції зазначили, що місцеві мешканці розповіли, що чоловік часто виїжджав, зокрема й до тих населених пунктів, де ставалися авіаудари.

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Що відомо про коригувальника

Про підозрілого чоловіка поліцейському офіцеру громади повідомили жителі села Грушвиця Друга Рівненського району. 31 березня його затримали правоохоронці,

– йдеться в повідомленні поліції.

Поліція вже з'ясувала, що він – 23-річний мешканець Кривого Рогу. Чоловік майже місяць проживав у землянці, яку викопав власноруч у лісовому масиві

Після затримання він сказав поліцейським, що у селі нібито мешкає його бабуся, до якої приїхав після початку війни. Але з його слів, уже в перші дні проживання з нею почалися конфлікти, тому він вирішив піти з дому.



Місце, де жив чоловік / Фото Національна поліція

Наразі більш ретельною перевіркою особи займаються працівники СБУ, куди його доставили поліцейські. При собі чоловік мав два мобільних телефони та планшет: їх також перевірятимуть працівники Служби безпеки.

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