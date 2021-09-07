На Рівненщині сталася карколомна ДТП з постраждалими: рух трасою Київ – Чоп ускладнений

У Рівненській області 7 вересня трапилася ДТП за участю одразу 3 автомобілів. У результаті аварії постраждали 2 людей. Крім того, ускладнений рух трасою Київ – Чоп.

За інформацією правоохоронців, 7 вересня, приблизно о 16:00 на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Привільне зіткнулися 3 вантажівки.

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Деталі потрійної аварії на Рівненщині

Водій вантажного автомобіля MAN, 52-річний житель Львівської області, рухався у правій смузі у напрямку Львова. Однак чоловік не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та наїхав на нерухомий автомобіль дорожньої служби Ford Cargo, працівники якої проводили ямковий ремонт.

У результаті Ford за інерцією наїхав на автомобіль "МАЗ", який стояв попереду та належить місцевій компанії.

У ДТП постраждали люди

Внаслідок аварії тяжко травмувався керманич автомобіля MAN – його госпіталізували у реанімацію. Крім того, травми отримав чоловік, який проводив ремонтні роботи, він перебуває у травматологічному відділенні.

Рух на дорозі заблокований

ДТП також призвела до ускладнення руху трасою Київ – Чоп. Станом на 21:00, за інформацією поліцейських, ділянка все ще перекрита. Водіїв просять бути особливо уважними там.

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Аварія, яка призвела до блокування траси, сталася у Привільному: карта