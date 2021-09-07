На Рівненщині сталася карколомна ДТП з постраждалими: рух трасою Київ – Чоп ускладнений
Джерело:фейсбук поліції рівненської області
У Рівненській області 7 вересня трапилася ДТП за участю одразу 3 автомобілів. У результаті аварії постраждали 2 людей. Крім того, ускладнений рух трасою Київ – Чоп.
За інформацією правоохоронців, 7 вересня, приблизно о 16:00 на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Привільне зіткнулися 3 вантажівки.
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Деталі потрійної аварії на Рівненщині
Водій вантажного автомобіля MAN, 52-річний житель Львівської області, рухався у правій смузі у напрямку Львова. Однак чоловік не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та наїхав на нерухомий автомобіль дорожньої служби Ford Cargo, працівники якої проводили ямковий ремонт.
У результаті Ford за інерцією наїхав на автомобіль "МАЗ", який стояв попереду та належить місцевій компанії.
У ДТП постраждали люди
Внаслідок аварії тяжко травмувався керманич автомобіля MAN – його госпіталізували у реанімацію. Крім того, травми отримав чоловік, який проводив ремонтні роботи, він перебуває у травматологічному відділенні.
Рух на дорозі заблокований
ДТП також призвела до ускладнення руху трасою Київ – Чоп. Станом на 21:00, за інформацією поліцейських, ділянка все ще перекрита. Водіїв просять бути особливо уважними там.
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