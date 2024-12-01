На Рівненщині – вибухи: працюють Сили ППО

Вранці 1 грудня у Рівненській області оголосили повітряну тривогу. Згодом пролунали вибухи.

Працюють Сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Рівненської ОВА Олександра Коваля.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про вибухи на Рівненщині 1 грудня

Близько 09:59 у Рівненській області оголосили тривогу. Уже незабаром Повітряні сили попередили про ворожий ударний дрон на півночі Хмельниччини курсом на Рівненщину.

Працюють сили ППО,

– написав Олександр Коваль о 10:29.

Також голова ОВА закликав зберігати спокій і вірити у професіоналізм наших захисників.

Зауважимо, станом на 10:50 повітряна тривога триває, тож не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

Додамо, у ніч на 1 російські загарбники запустили по Україні 78 "Шахедів" і безпілотників невстановленого типу. Захисники збили 32 дрони. Станом на 09:00, за даними Повітряних сил, 45 російських БпЛА локаційно втрачено, ймовірно, внаслідок протидії засобів РЕБ, ще один – у повітрі.