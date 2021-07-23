"Рідина пахне хімікатами": на Рівненщині виявили калюжі з рожевою водою – фото

У Рівненський області мешканець села Колоденка 22 липня посеред поля виявив калюжі з рожевою рідиною. Чоловік одразу сповістив ДСНС про підозрілу знахідку.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій інформують, що вже відреагували на це повідомлення. Рятувальники приїхали на місце події у п'ятницю, 23 липня.

Читайте також На підприємстві "Рівнеазот" стався вибух: фото, відео

Зі слів голови місцевої ОТГ було встановлено, що один із сільськогосподарських виробників, під час обробки угідь залишив рештки рідини невстановленого походження,

– зазначили надзвичайники.

Наразі на місці події працюють фахівці ДСНС та екологи.

Вони проводять забір проб ґрунту, повітря та самої речовини для здійснення експрес-аналізів.

Рідина пахне хімікатами

У коментарі "Суспільному" мешканець села Колоденка Олексій Машта, який виявив рожеву воду, заявив, що пройшов вздовж калюж і нарахував 600 кроків.

Рідина пахне хімікатами. Зараз аграрії саме обробляють свої поля від шкідників. На мою думку, це від них лишилися якісь хімікати. Хтось не розрахував і розлив їх випадково, або ж злив залишки навмисно,

– припустив чоловік.



Неподалік Рівного виявили калюжі з рожевою водою / Фото ДСНС