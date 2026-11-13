Хабар за звільнення військового після СЗЧ: затримало підполковника, якого раніше вже засуджували

На Рівненщині підполковник, який водночас є депутатом місцевої ради, опинився під слідством через підозру в корупції. За даними правоохоронців, він пообіцяв військовослужбовцю допомогти уникнути кримінальної відповідальності, однак за свою послугу вимагав чималу суму.

Про це повідомили Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону та ДБР.

За що підполковник вимагав гроші?

За версією слідства, підполковник пообіцяв допомогти солдату, який самовільно залишив військову частину, повернутися на службу та створити умови для звільнення від кримінальної відповідальності.

Як затримували підполковника / Фото Прокуратура України

Для цього підозрюваний нібито мав використати свій вплив на посадовців іншої військової частини.

Спочатку він вимагав за таке сприяння 10 тисяч доларів, однак згодом погодився зменшити суму до 6 тисяч.

Як повідомили правоохоронці, 23 жовтня солдат за сприяння підполковника отримав рекомендаційний лист і повернувся на військову службу. Уже 28 жовтня, після одержання обумовлених 6 тисяч доларів, посадовця затримали.

Як ДБР викрило посадовця: дивіться відео

Яке покарання загрожує депутату-військовому?

45-річному підполковнику повідомили про підозру у зловживанні впливом за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід та відсторонив від виконання службових обов'язків. За цією статтею передбачено від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За інформацією ДБР, підозрюваний також є депутатом Чагорської сільської ради Чернівецької області. Правоохоронці зазначають, що у 2020 році його вже засуджували за одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення службової особи.

Тоді чоловік отримав штраф і річну заборону обіймати посади в органах влади, після чого його звільнили з військової служби. Однак із початком повномасштабного вторгнення Росії він мобілізувався та повернувся до війська.

Нагадаємо, в Україні передбачений законний механізм повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини. Як пояснювали в Міноборони, за певних умов військовий, який уперше вчинив СЗЧ, може бути звільнений від кримінальної відповідальності.