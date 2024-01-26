На Рівненщині жінка втопила власних дітей та шокувала реакцією: яка доля спіткала горе-матір

Жінка забрала життя у своїх маленьких синів. Жахлива історія, що сталася у Рівненській області минулого року, нещодавно отримала своє завершення.

Жінка, що втопила двох малолітніх синів, перебуватиме у психіатричному закладі. За результатами психолого-психіатричної експертизи її визнали неосудною.

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Що сказали у прокуратурі

Рівненська обласна прокуратура повідомила, що через хворобу жінка не мала можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Прокурором Вараської окружної прокуратури до суду скеровано клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру відносно матері, яка втопила у водоймі двох своїх малолітніх дітей,

– мовиться у повідомленні.

Сам інцидент стався у селі Сопачів Вараського району Рівненської області 23 серпня 2023 року. За даними досудового розслідування, у той день 42-річна місцева жителька привела до кар'єру двох синів. Одному було лише 7 років, іншому – 6.

Обох дітей горе-матір втопила у водоймі. Одного сина жінка силою тримала у воді. Другого, який не вмів плавати, вона зіштовхнула з дерев’яного помосту на глибину. Після цього жінка залишилася на помості та просто спостерігала за тим, як її дитина тоне.

Чоловік побачив свою дружину, коли вона поверталася без дітей. Жінка одразу зізналася у вбивстві.

Раніше повідомлялося, що батько дітей прибіг до водойми, щоб врятувати синів. Однак, на жаль, було пізно. Чоловік зміг самотужки дістати одного з синів та спробував його реанімувати, але хлопчик помер. Тіло іншої дитини витягли на берег водолази.

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