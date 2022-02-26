На Рівненщині знову повітряна тривога

На Рівненщині знову оголосили про повітряну тривогу. Громадня просять піти в укриття.

Сирена в регіоні прозвучали 26 лютого близько 15:40. Інформацію про це також поширили у соцмережах та ЗМІ.

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Це вже не вперше за день у місті звучали сирени

Раніше повітряну тривогу в місті оголошували лише близько 10:00 ранку. Тоді сирени звучали водночас і в Вінниці. Також рівняни йшли в укриття о 6:00 ранку.

Мер міста Олександр Третяк попросив всіх голів ОСББ позакривати всі горища. Це задля того, аби уникнути міток, які диверсанти ставлять на дахах будинків.

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