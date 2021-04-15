На Рівненщині послаблять карантин: перелік пом'якшень

12:31

Рішення про послаблення карантину в Рівному прийняла комісія з надзвичайних ситуацій. Відповідно до протоколів, школярі нарешті повернуться за парти, зможуть відвідувати позашкільні заняття, пільговики – знову їздити у транспорті безоплатно.