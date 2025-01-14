У Рівному понад 70 дітей постраждали через масове отруєння у ліцеї: що каже поліція

В одному із ліцеїв Рівного 10 січня учні молодших класів поскаржились на розлади травлення, загалом відомо про понад 70 постраждалих. Наразі у цьому інциденті розбираються правоохоронці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис поліції Рівненщини у фейсбуці.

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Попередньо встановлено, що 10 січня близько 12 години декілька учнів молодших класів поскаржилися на розлади травлення.

Про цей факт інспекторка служби освітньої безпеки повідомила медсестру, яка оглянула дітей та надала необхідну допомогу. Далі учні у супроводі батьків пішли додому.

Станом 13 січня, відомо про 72 ліцеїстів, у яких виявили такі ж симптоми. Відомо про госпіталізацію однієї дитини,

– зазначили поліцейські.

У поліції Рівненщини зазначили, що про цей факт було повідомлено управління освіти Рівненської міської ради.

До розслідування залучені всі профільні служби, зокрема, Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб. За результатами перевірки розв'язуватимуть питання про відкриття кримінального провадження.