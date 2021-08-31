У Рівному 15-річні близнюки намагалися вбити жінку посеред вулиці

Поблизу дитмайданчику на вулиці Чорновола у Рівному двоє 15-річних братів-близнюків напали на перехожу. Один із хлопців наніс жінці ножові поранення у спину.

Інцидент за участю підлітків трапився 31 серпня, приблизно о 9:00. Тоді до поліції надійшло повідомлення, що неподалік дитмайданчика на вулиці Чорновола напали на жінку.

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Хлопці намагалися вбити жінку посеред вулиці

Один із підлітків наніс перехожій ножові поранення у спину. Сталося ця прямо посеред вулиці. Свідки інциденту розповіли правоохоронцям, що бачили. У результаті малолітніх зловмисників спіймали за лічені хвилини.

Водночас потерпілу 42-річну рівнянку з ножовими пораненнями доставили до лікарні.

Нападниками виявилися брати-близнюки

З'ясувалося, що на жінку напали двоє 15-річних братів-близнюків. Наразі їх доставили до Рівненського районного управління поліції, де вони в присутності батьків спілкуються зі слідчими.

За фактом нападу розпочали досудове розслідування. Правоохоронці вирішують питання про затримання одного із підлітків, який завдав ножові поранення.



Братів, які напали на жінку, затримали / Фото поліції

Текст повідомлення поліції Рівненщини:

У Рівному поліцейські оперативно викрили двох неповнолітніх, причетних до скоєного нападу на жінку

сьогодні близько дев'ятої ранку до поліції надійшло повідомлення, що поблизу дитмайданчика на вулиці Чорновола один із двох невідомих напав на перехожу та наніс їй ножові поранення у спину.

за наданою інформацією свідками події, за лічені хвилини поліцейські розшукали причетних до скоєного злочину хлопців за місцем проживання. Ними виявилися двоє 15-річних рідних братів-близнюків. Наразі їх доставили до Рівненського районного управління поліції, де вони в присутності батьків спілкуються зі слідчими.

за цим фактом розпочато досудове розслідування.

вирішується питання про затримання одного із підлітків, який завдав ножові поранення, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

потерпілу, 42-річну рівнянку, із непроникаючими ножовими пораненнями доставили до лікарні.

усі обставини скоєного злочину – з'ясовуються.