У Рівному і Луцьку оголосили повітряну тривогу

3 березня 2022 , 08:24
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У Рівному та на Волині оголосили повітряну тривогу. У містах о 08:25 завили сирени.

Людей закликали негайно заховатися в укриттях, повідомляє 24 канал.

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Якщо ви почули сирени, потрібно

  1. Увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади. Зберіть документи, гроші, запас їжі та води, предмети особистої гігієни.
  2. Негайно йти в укриття.

Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.

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Автор: Альона Захарова