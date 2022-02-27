У Рівному оголосили повітряну тривогу
27 лютого 2022 , 06:00Читать новость на русском
У Рівному та області 27 лютого о 05:54 оголосили повітряну тривогу. Це означає, що людям терміново слід піти в укриття.
Інформація про повітряну тривогу з'явилася о 05:54. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
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На щастя, небезпека тривала не довго. О 06:03 повітряній тривозі дали відбій. Зауважимо, що 27 лютого о 6:00 сирени також завили у Луцьку.
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