Пішла піна з рота: у Рівному хлопчик прокусив капсулу для прання
У Рівному ледь не трапилася трагедія з 2-річним хлопчиком. Дитина прокусила капсулу для прання, але медикам вдалося врятувати маленького пацієнта.
Нещасний випадок стався у середу, 15 березня. Мати дитини відразу помітила, що трапилось і викликала лікарів.
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У хлопчика пішла піна з рота
Хлопчик злякався через те, що проковтнув пральний порошок, й у нього з рота пішла піна. Завдяки оперативним діям бригади "швидкої", які приїхали на місце виклику, стан маленького пацієнта покращився.
Йому промили шлунок, проте вирішили госпіталізували до Рівненської обласної дитячої лікарні у супроводі мами. Через декілька годин дитину виписали з лікарні з діагнозом – отруєння.
Про нещасний випадок повідомили в правоохоронні органи. Медики закликають батьків не залишати своїх дітей без нагляду та зберігати небезпечні побутові засоби у недоступних для них місцях.
Нещасні випадки з дітьми
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