"Дайте мені слово, бо зірву сесію": у Рівному побилися депутати облради – відео

У Рівному на сесії обласної ради 2 червня побилися депутати. Причиною штовханини між чиновниками стало обговорення фінансування нового департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту.

Бійка у Рівненській облраді

Під час обговорення фінансування зарплат медиків депутати почали скандалити. Деякі з чиновників підійшли до трибуни, де й почалася штовханина.

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На відео чути, як один з депутатів погрожує зірвати сесію, якщо йому не дадуть слово. Однак у сесійній залі панував такий безлад, що його слова, ймовірно, так ніхто б і не почув.

Після того, як виникла бійка, у засіданні оголосили перерву.

Причиною непорозуміння стало провальне голосування за рішення про фінансування новоствореного департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту.

Зауважимо, його створили шляхом реформування управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення. Оскільки медична галузь області залишилася без грошей, медики можуть лишитися без зарплати.

Дивіться відео бійки депутатів у Рівненській облраді:

Відео штовханини чиновників у Рівному: