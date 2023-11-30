Лапландія відпочиває: Санта Клауса на мотоциклі затримала поліція у Рівному

У Рівному напередодні зими затримали Санта Клауса на мотоциклі. Звичайно, насправді виявилося, що у халепу втрапив зовсім не дідусь, який роздає подарунки, а чоловік з накладною бородою та у червоному костюмі.

Правоохоронці зауважили, як вулицею Рівного їде чоловік у костюмі Санти на мотоциклі із мотоколяскою. У ній сидів пасажир без шолома.

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Саме тому поліція й зупинила Санту. Згодом з'ясувалося, що він не має права керувати таким транспортом. Усе тому, що не мав посвідчення водія відповідної категорії. Вочевидь, у Лапландії їх не видають.

У Львові жінка напала та покусала правоохоронця

Тим часом у Львові сталася інша історія. Жінку засудили до року позбавлення волі. Причиною став напад на правоохоронця. Це відбулося у 2017 році під час візиту до Львова тоді Президента України Петра Порошенка. Жінка пояснила, що начебто хотіла передати йому важливі документи.

Щоб досягнути бажаного, жінка зважилася на відчайдушний крок. Вона вкусила правоохоронця за те, що він не пропускав її до Порошенка. У той час він перебував в одному з місцевих ресторанів. Тепер їй доведеться відповідати за скоєне.