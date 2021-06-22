У Рівному помер водій маршрутки, якого побив син пасажирки

У лікарні помер 56-річний водій рівненської маршрутки, якого 7 червня вдарив син пасажирки. Поліцейські розслідують вбивство з необережності.

Правоохоронці повідомили, що водій маршрутки помер 21 червня у лікарні. Він так і не прийшов до свідомості.

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Водій маршрутки помер: що загрожує підозрюваному

Попри вжиті реанімаційні заходи врятувати життя 56-річному рівнянину врятувати не вдалося,

– йдеться у повідомленні.

Одразу після інциденту поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тяжкого ушкодження з необережності. Максимальна санкція статті, яка загрожувала підозрюваному – обмеження волі терміном до 2 років.

Тепер, враховуючи смерть потерпілого, слідчі розпочали провадження за статтею про вбивство із необережності. Чоловікові, що побив водія, загрожує ув'язнення від 3 до 5 років.

Син пасажирки побив водія маршрутки: що відомо