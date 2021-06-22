У Рівному помер водій маршрутки, якого побив син пасажирки

У лікарні помер 56-річний водій рівненської маршрутки, якого 7 червня вдарив син пасажирки. Поліцейські розслідують вбивство з необережності.
Правоохоронці повідомили, що водій маршрутки помер 21 червня у лікарні. Він так і не прийшов до свідомості.
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Водій маршрутки помер: що загрожує підозрюваному
Попри вжиті реанімаційні заходи врятувати життя 56-річному рівнянину врятувати не вдалося,
– йдеться у повідомленні.
Одразу після інциденту поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тяжкого ушкодження з необережності. Максимальна санкція статті, яка загрожувала підозрюваному – обмеження волі терміном до 2 років.
Тепер, враховуючи смерть потерпілого, слідчі розпочали провадження за статтею про вбивство із необережності. Чоловікові, що побив водія, загрожує ув'язнення від 3 до 5 років.
Син пасажирки побив водія маршрутки: що відомо
- Інцидент трапився 7 червня, приблизно о 19:00 на кінцевій зупинці 47-го маршруту – магазин в селі Вересневе. Там 26-річний житель села Велика Омеляна вдарив водія маршрутки.
- У поліції зазначили, що чоловік випадково зустрів водія і запитав його, чому він напередодні відмовив у зупинці його матері. Той не відповів та застосував нецензурну лайку. Син пасажирки розлютився та вдарив водія.
- Водій маршрутки впав на асфальт та втратив свідомість. Його госпіталізували зі закритою черепно-мозковою травмою та переломом основи черепа.
- Підозрюваний пояснював, що не хотів завдавати водієві ушкоджень, а лише вимагав пояснень щодо недотримання маршруту.