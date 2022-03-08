У Рівненській та Волинській областях – повітряна тривога

У Рівненській та Волинській області оголосили повітряну тривогу. Всім мешканцям цих регіонів потрібно терміново йти в укриття.

Сирени у Рівненській області почали лунати о 7:53, а на Волині – о 7:59.

До теми Житомир – повітряна тривога

"Увага! Повітряна тривога. Рівненська область", – йдеться у повідомленні голови Рівненської ОВА Віталій Коваля.

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що в на Волині – повітряна тривога.

Зазначимо, що після сирени варто терміново сховатися в укриття. У безпечному місті слід залишатись, поки не пролунає сигнал про відбій тривоги. Ці правила рятують життя.