У Рівному та на Волині – повітряна тривога

У Рівному про повітряну тривогу повідомили близько 19:55. Людей закликали терміново йти в укриття цивільного захисту.

На Волині про тривогу повідомили близько 19:57. Місцевих жителів теж попросили негайно йти в укриття.

Зауважте У Києві – повітряна небезпека

У безпечному місці необхідно перебувати, доки не надійде повідомленння про відбій тривоги. Це правило рятує життя.

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