У Рівному та на Волині – повітряна тривога
6 березня 2022 , 19:57Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Коваля
У Рівному про повітряну тривогу повідомили близько 19:55. Людей закликали терміново йти в укриття цивільного захисту.
На Волині про тривогу повідомили близько 19:57. Місцевих жителів теж попросили негайно йти в укриття.
Зауважте У Києві – повітряна небезпека
У безпечному місці необхідно перебувати, доки не надійде повідомленння про відбій тривоги. Це правило рятує життя.
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