У Рівному водій з посвідченням помічника ексдепутата на смерть збив військового та втік

2 січня 2022 , 21:32
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Джерело:

Нацполіція

У Рівному водій з посвідченням помічника ексдепутата збив 27-річного військового та втік з місця події. Внаслідок аварії пішохід помер у лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на вулиці Соборній 2 січня близько 02:45 ночі. Правоохоронці повідомляють, що чоловік перебував за кермом в стані алкогольного сп'яніння.

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Смертельна ДТП у Рівному

Екіпаж патрульних побачив водія, який їхав назустріч на великій швидкості, а потім – збив пішохода. Втім, керманич авто не зупинився, а продовжив рух,
– зазначили у поліції області.

  • Поліцейські викликали "швидку" для потерпілого та передали орієнтування про автомобіль.
  • На місце аварії прибув ще один екіпаж, тож правоохоронці розпочали переслідування втікача.

Легкову машину Audi із механічними пошкодженнями виявили на вулиці Дорошенка.

Водій за кермом був п'яним 

Під час затримання і пасажир, і водій поводили себе агресивно, тож до них застосували кайданки.

Огляд водія на стан сп'яніння показав, що 24-річний житель села Бармаки, що неподалік Рівного, керував авто нетверезим – 2,10 проміле алкоголю,
– додали правоохоронці.

Зверніть увагу! Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру й обрання запобіжного заходу.

У водія знайшли посвідчення помічника ексдепутата

Видання "Суспільне" пише, що у 24-річного водія автомобіля знайшли посвідчення помічника-консультанта на громадських засадах депутата обласної ради попереднього скликання.

Пресофіцерка Нацполіції Рівненщини Катерина Загурська повідомила, що особу загиблого пішохода встановили. Це – 27-річний військовий з міста Костопіль. Він перебував у відпустці.

У Рівному п'яний водій на смерть збив військового / Фото Нацполіції

Автор: Олег Васьків