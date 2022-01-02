У Рівному водій з посвідченням помічника ексдепутата на смерть збив військового та втік

У Рівному водій з посвідченням помічника ексдепутата збив 27-річного військового та втік з місця події. Внаслідок аварії пішохід помер у лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на вулиці Соборній 2 січня близько 02:45 ночі. Правоохоронці повідомляють, що чоловік перебував за кермом в стані алкогольного сп'яніння.

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Смертельна ДТП у Рівному

Екіпаж патрульних побачив водія, який їхав назустріч на великій швидкості, а потім – збив пішохода. Втім, керманич авто не зупинився, а продовжив рух,

– зазначили у поліції області.

Поліцейські викликали "швидку" для потерпілого та передали орієнтування про автомобіль.

На місце аварії прибув ще один екіпаж, тож правоохоронці розпочали переслідування втікача.

Легкову машину Audi із механічними пошкодженнями виявили на вулиці Дорошенка.

Водій за кермом був п'яним

Під час затримання і пасажир, і водій поводили себе агресивно, тож до них застосували кайданки.

Огляд водія на стан сп'яніння показав, що 24-річний житель села Бармаки, що неподалік Рівного, керував авто нетверезим – 2,10 проміле алкоголю,

– додали правоохоронці.

У водія знайшли посвідчення помічника ексдепутата

Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру й обрання запобіжного заходу.

Видання "Суспільне" пише, що у 24-річного водія автомобіля знайшли посвідчення помічника-консультанта на громадських засадах депутата обласної ради попереднього скликання.

Пресофіцерка Нацполіції Рівненщини Катерина Загурська повідомила, що особу загиблого пішохода встановили. Це – 27-річний військовий з міста Костопіль. Він перебував у відпустці.

У Рівному п'яний водій на смерть збив військового / Фото Нацполіції