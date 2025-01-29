В одному з міст України повідомили про масове "замінування" закладів освіти: дітей евакуювали

У Рівному зранку 29 січня відбулися "мінування" закладів освіти та адміністративної будівлі. Повідомлення про небезпеку надходили телефоном від анонімів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на в.о. міського голови Віктора Шакирзяна.

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Дітей довелося евакуювати зі шкіл

Як зазначив Віктор Шакирзян, у Рівному начебто відбулося масове замінування ліцеїв, гімназій та закладів дошкільної освіти. Викладачам та вихователям наказали зібрати дітей та евакуюватися в безпечне місце.

Спеціальні служби проводять обстеження освітніх закладів для виявлення там ймовірної вибухівки.

Були "заміновані" не тільки навчальні заклади

Пізніше через анонімний дзвінок керівництво міста попередили про "замінування" будівлі міської ради. Працівники згідно з протоколом теж вийшли з приміщення, але рятувальники не знайшли вибухових пристроїв.

Днями в Рівному також заявили про низку "замінувань" міської та обласної ради та торгово-розважального центру. У будівлях працівники спецслужб не знайшли ніяких вибухівок.

У поліції досі не коментували хуліганські повідомлення про масові замінування в людних місцях Рівного.

Нагадаємо, схожа ситуація у Рівному була у грудні 2022 року. Тоді місцеву владу попередили про "замінування" всіх шкіл міста. Тоді хвиля фейкових "мінувань" накрила ще Львів і Чернігів.