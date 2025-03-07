Готувалася підірвати ТЦК у Рівному на замовлення спецслужб Росії: СБУ затримала зловмисницю

СБУ запобігла новій спробі фсб здійснити теракт в Україні. Так, у Рівному затримано російську агентку, яка готувала підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) біля міського ТЦК.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ.

Дивіться також Хотів скоїти теракт на Алеї Слави Героїв: у Житомирі затримали школяра, якого завербувала Росія

СБУ затримали агентку фсб

Відомо, що зловмисниця повинна була залишити вибухівку поблизу військового об’єкта, коли на його території мала перебувати максимальна кількість громадян.

Відповідно до наявної інформації, російська спецслужба планувала підірвати СВП разом з терористкою, щоб ліквідувати її, як "зайвого" свідка.

Контррозвідка Служби Безпеки України викрила агентку і затримала її, коли та прямувала до локації спланованого теракту.

Зловмисницею виявилася 42-річна жителька Вінниці, яка потрапила до "уваги" фсб під час пошуку "швидких заробітків" на телеграм-каналах.

За вказівкою окупантів агентка прибула до Рівного, де спочатку провела дорозвідку поблизу міського ТЦК і "звітувала" про це своєму російському куратору. Потім вона мала дістати вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону і доставити її до ТЦК,

– розповіли деталі в СБУ.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження та запобігли злочину та людським жертвам.

Наразі затриманій повідомили про підозру за двома статтями ККУ:

частина 2 стаття 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

частина 1 стаття 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зараз зловмисниця перебуває під вартою. Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала агентку фсб / Фото Служба безпеки України