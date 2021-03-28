Різанина у Канаді: чоловік із ножем напав на людей у бібліотеці

У Канаді невідомий атакував читачів бібліотеки. Наразі відомо про одного загиблого та понад пів десятка поранених.
Джерело:CBC
Нападника затримали. Але жодної інформації ані про нього, ані про мотиви злочину місцеві правоохоронці не надали.
Читайте також У Лондоні сталася різанина – загинув 19-річний юнак, є поранені
Напад у бібліотеці в Канаді 27 березня: що відомо
- 27 березня у Канаді в місті Ванкувер чоловік увірвався до бібліотеки, вихопив ножа та напав на відвідувачів.
- У результаті різанини одна людина загинула, семеро зазнали поранень.
- Поліція підтвердила факт нападу, а також затримання підозрюваного.
Напад стався у місті Ванкувер, одна людина загинула / Фото CBC
- За даними поліцейських, нападник був один, тож місцевим вже нічого не загрожує.
- Утім, жодної інформації про нападника і його мотиви правоохоронці не озвучили.
- Місцеві ж мешканці шоковані, адже подібні злочини у цьому районі Канади – річ нечувана.
Нападника затримали, але інформації про нього і його мотиви немає / Фото CBC
Зверніть увагу, останнім часом у Сполучених Штатах Америки збільшилася кількість масових убивств:
- 16 березня в Атланті у трьох спа-салонах нападник вбив 8 людей.
- 22 березня у магазині міста Боулдер у штаті Колорадо чоловік розстріляв 10 людей.
- 26 березня у місті Вірджинія-Біч вбили 2 людей, 8 зазнали поранень.
Аналітика Смертельний березень та криза: чому в США знову масово розстрілюють людей