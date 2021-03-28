Різанина у Канаді: чоловік із ножем напав на людей у бібліотеці

У Канаді невідомий атакував читачів бібліотеки. Наразі відомо про одного загиблого та понад пів десятка поранених.

Нападника затримали. Але жодної інформації ані про нього, ані про мотиви злочину місцеві правоохоронці не надали.

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Напад у бібліотеці в Канаді 27 березня: що відомо

27 березня у Канаді в місті Ванкувер чоловік увірвався до бібліотеки, вихопив ножа та напав на відвідувачів.

У результаті різанини одна людина загинула, семеро зазнали поранень.

Поліція підтвердила факт нападу, а також затримання підозрюваного.



Напад стався у місті Ванкувер, одна людина загинула / Фото CBC

За даними поліцейських, нападник був один, тож місцевим вже нічого не загрожує.

Утім, жодної інформації про нападника і його мотиви правоохоронці не озвучили.

Місцеві ж мешканці шоковані, адже подібні злочини у цьому районі Канади – річ нечувана.



Нападника затримали, але інформації про нього і його мотиви немає / Фото CBC

Зверніть увагу, останнім часом у Сполучених Штатах Америки збільшилася кількість масових убивств:

16 березня в Атланті у трьох спа-салонах нападник вбив 8 людей.

22 березня у магазині міста Боулдер у штаті Колорадо чоловік розстріляв 10 людей.

26 березня у місті Вірджинія-Біч вбили 2 людей, 8 зазнали поранень.

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