Українцю, який вбив священника у польському монастирі, обрали запобіжний захід

У четвер, 24 вересня, громадянин України напав на жіночий монастир у Польщі та влаштував там різанину. У суботу, 26 вересня, суд обрав запобіжний захід 31-річному українцю, який вбив 1 людину та поранив 4.

Підозрюваний 3 місяці перебуватиме під арештом у закритому медичному закладі. Про це повідомила Polsatnews.

Що відомо про рішення суду?

Районний суд міста Ярослав задовольнив клопотання прокуратури та призначив підозрюваному попереднє ув'язнення строком на 3 місяці. Про це розповіла представниця Окружної прокуратури у Перемишлі Божена Хараш-Волошин.

Вона додала, що через гострі психотичні розлади підозрюваного Ігоря М. не доставляли до зали засідань. Арешт він відбуватиме виключно в умовах стаціонару у психіатричній лікарні.

У п'ятницю 25 вересня, представники польської прокуратури зазначали, що 31-річний громадянин України проявляє симптоми психічного захворювання" та перебуває у психіатричній медичній установі. Лікарі діагностували у нього симптоми психічного захворювання у формі гострого поліморфного психотичного розладу.

Поточний стан 31-річного чоловіка не дозволяє йому брати участь у судовому процесі, зокрема давати свідчення. Підозрюваний відчуває сильне психомоторне збудження, дезорганізовані процеси мислення та відсутність логічного спілкування. Чоловікові потрібне лікування антипсихотиками.

Що відомо про інцидент?

Різанина сталася вранці 24 вересня на території абатства сестер-бенедиктинок. Чоловік проник до кухонних приміщень монастиря, де з ножем накинувся на людей.

Внаслідок атаки один священнослужитель загинув на місці, а ще четверо осіб отримали тяжкі поранення. Нападника оперативно затримали правоохоронці.

Президент України заявляв, що розраховує на швидке та ретельне розслідування всіх обставин інциденту. А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що нападник "буде покараний із повною суворістю польського закону".