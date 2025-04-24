15-річний учень влаштував різанину у школі Франції: є жертва й поранені

У французькому місті Наут 24 квітня сталася різанина у приватній середній школі. Старшокласник завдав поранень 4 учням.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У школі Франції сталася різанина

У поліції розповіли, що різанина сталася у приватній школі на заході Франції. Внаслідок нападу з ножем загинув старшокласник. Ще троє зазнали поранень.

У поліції заявили, що ознак терористичного мотиву немає. Відомо, що напад скоїв 15-річний учень.

Хлопець встиг завдати ножових поранень 4 людям під час обідньої перерви, перш ніж вчителі вгамували його до прибуття поліції. За даними Bloomberg, нападника заарештували.

Французька телерадіокомпанія Franceinfo повідомила, що ножове поранення сталося після конфлікту між учнями. Також писали, що нападник страждав від депресії.

За даними місцевої газети, хлопець був одягнений у все чорне, мав шолом і балаклаву. Поруч з його речами знайдені два ножі.

У BFM TV повідомляли, що нападник начебто розіслав електронною поштою всім учням школи документ, в якому змальовував похмуру картину суспільства. Однак, поліція не змогла одразу підтвердити це.

Журналісти повідомляли, що вбита учениця. Поліція не підтвердила вік чи стать жертви.