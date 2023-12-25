Блаженніший Святослав привітав українців з Різдвом на відео

Глава УГКЦ зауважив, що українці вже вдруге святкують Різдво під час повномасштабної війни з Росією. Святослав пояснив, як можна поєднати страждання, біль та сльози воєнного часу зі світлом, радістю та надією великого свята.

Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав звернувся до жителів нашої країни з нагоди Різдва Христового. Він записав відеозвернення.

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Блаженніший Святослав звернувся до українців

Блаженніший Святослав послався на Священне Писання. Там народження дитини є знаком того, що Бог є зі своїм народом.

Під час болю, війни, смутку, страждань і сліз нам так потрібен знак, що Господь Бог є з нами, на нашій стороні. У Священному Писанні таким знаком, що з нами Бог, є народження дитини. І ось ми святкуємо Різдво Христове – народження у людському тілі самого Бога, якого називає пророк Ісая Князем миру, чудесним порадником,

– сказав глава УГКЦ.

Він зауважив, що Бог є з нами у святі Різдва Христового.

Звернення Святослава до жителів України: дивіться відео



Сьогодні, в часи темряви, смутку і страждання, коли ми змучуємося, коли начебто людські сили вичерпуються, сам Господь дає нам знак надії. Бо ми знаходимо дитятко в яслах. Сина Божого, який сьогодні приходить, щоб народитися в тілі і крові нашого народу. Щоб вкотре дати нам почути радість Різдва, радість цієї звістки, що з нами Бог. Сьогодні він знову є нашою силою, нашою стійкістю, нашим світлом,

– зауважив Святослав.

Він закликав українців не боятися радіти на Різдво. Святослав нагадав, що це велике свято, коли радість і світло приходить не від людини і не з землі, а з Небес.

Блаженніший Святослав побажав усім українцям веселого Різдва, гарної Коляди, а також благословенного, щасливого та переможного Нового року. Глава УГКЦ окремо привітав наших захисників та захисниць, які боронять Україну та зустрічатимуть Різдво в бліндажах та окопах. Також він згадав і про українських дітей, які змушені святкувати у бомбосховищах та підвалах. Блаженніший Святослав закликав українців радіти та співати на Різдво, попри війну, бо з нами Бог.