У Різдвяному містечку в Чернівцях трапилась пожежа: є постраждала

У Чернівцях 26 грудня у Різдвяному містечку трапилась пожежа. Горіти на Соборній площі, де розташоване містечко, почало близько 5 години ранку.

Рятувальники повідомляють, що пожежу вдалось погасити очевидцям до їх приїзду. Водночас у інциденті постраждала 17-річна дівчина.

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Що відомо про стан постраждалої

Дівчина отримала опіки руки й обличчя. Вона перебуває у лікарні.

За словами лікаря опікового відділення Богдана Петрюка, стан постраждалої стабільний. Вона отримала опіки правої кисті, стегна та верхньої частини обличчя.

Через 12 днів її мають виписати з лікарні швидкої меддопомоги.

Схожий випадок трапився у Львові

22 грудня 2018 року на Різдвяному ярмарку у центрі Львова спалахнула пожежа. Тоді загорілася дерев'яна ятка, у якій готували їжу і вогонь охопив дві сусідні крамнички.

Очевидці чули три вибухи – ймовірно, через полум'я вибухнув газовий балон, роботу ярмарок припиняв. Втім згодом була рекомендація відновити роботу тих об'єктів торгівлі на Різдвяних ярмарках, де продають продукцію без застосування підігрівальних приладів.

Водночас 1 січня 2019 року у місцевій лікарні Львова помер один із чотирьох постраждалих під час пожежі на Різдвяному ярмарку. Чоловік постійно перебував у реанімаційному відділенні, його стан його був важкий, а 31 грудня лабораторні показники погіршились.

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